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Финляндия продлила закрытие границ с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Финляндия отказалась открывать границы с Россией
Фото: Reuters
Финляндия в связи с коронавирусом продлила ограничения на пересечение границы с Россией и с другими странами до 10 ноября, сообщила пресс-служба МВД республики.

«С 12 октября вступают в силу новые ограничения на въезд. Ограничения возвращены для Латвии, Лихтенштейна и Кипра. Все уже введенные ограничения будут действовать до 10 ноября», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Финляндия таким образом вернула ограничения на границе для всех стран Шенгенской зоны. При этом ограничительные меры и карантин не действуют в Европе только для Ватикана, а также для ряда неевропейских стран, Австралии, Японии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии и Уругвая.
В июле правительством Финляндии было принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на 100 тыс. человек.
Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки.
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Комментарии
В мире , МВД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Финляндия
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