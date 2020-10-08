Финляндия отказалась открывать границы с Россией

Финляндия в связи с коронавирусом продлила ограничения на пересечение границы с Россией и с другими странами до 10 ноября, сообщила пресс-служба МВД республики.

«С 12 октября вступают в силу новые ограничения на въезд. Ограничения возвращены для Латвии, Лихтенштейна и Кипра. Все уже введенные ограничения будут действовать до 10 ноября», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Финляндия таким образом вернула ограничения на границе для всех стран Шенгенской зоны. При этом ограничительные меры и карантин не действуют в Европе только для Ватикана, а также для ряда неевропейских стран, Австралии, Японии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии и Уругвая.

В июле правительством Финляндии было принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на 100 тыс. человек.

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки.