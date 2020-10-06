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НАТО проводит подводную операцию у «Северного потока-2» 

Павел Тиунов 38 минут назад
Несколько военных кораблей НАТО появились в непосредственной близости от трубопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, сообщает издание EA Daily. В подводной операции задействованы суда из 7 европейских стран.
По данным журналистов, речь идет о семи минных тральщиках, которые выстроились в линию в нейтральных водах Балтики между польским побережьем и датским островом Борнхольм. Позже корабли начали рассредоточиваться по району в непосредственной близости от «Северного потока-2». Эксперты полагают, что суда принимают участие в подводной операции по поиску мин на дне моря, которые остались после Второй мировой войны.
СМИ подчеркивают, что корабли НАТО регулярно проводят подобные мероприятия, за раз обнаруживая по несколько десятков взрывных устройств. Однако об этой операции, в которой принимают участие Норвегия, Нидерланды, Германия, Латвия, Литва, Эстония и Бельгия, изначально заявлено не было.
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В мире , Армия , Видео , НАТО
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