Нагорный Карабах предложили включить в состав России 

Включение Нагорного Карабаха в состав России положит конец конфликту там. Об этом политик Николай Стариков заявил «Свободной прессе».
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение. Сегодня Стариков, член экспертного совета партии «За правду», высказал мнение, что окончательно решить вопрос Нагорного Карабаха можно двумя способами — включением Армении и Азербайджана в состав России или включением туда самого Карабаха.
По его словам, Российская Федерация, будучи правопреемницей Российской империи, могла бы включить Карабах в свой состав на основании Гюлистанского договора 1813 года.
«Я думаю, что ни одна из сторон не будет атаковать территорию, которая находится под российским патронажем, а межнациональная рознь сразу исчезает там, где появляются российские солдаты», — добавил Стариков.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является главным подстрекателем и инициатором нового обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Его целью он назвал стремление отвлечь общественное мнение в Турции от своей внутренней политики.