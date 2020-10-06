В Киргизии отключили банкоматы

Работа банкоматов в Киргизии временно приостановлена. Денежные средства из них изъяты. Об этом рассказал президент союза банков республики Анвар Абдраев.

Он пояснил что соответствующее решение принято, исходя из опыта 2005 и 2010 годов. Тогда на фоне протестов имели место случаи взлома банкоматов и мародёрств.

По предположению Абдраева, к 7 октября офисы коммерческих банков в Киргизии и банкоматы возобновят работу, сообщает Sputnik Киргизия.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, после чего захватили мэрию Бишкеа, здания парламента и правительства республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

По данным минздрава Киргизии, в столкновениях пострадали около 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.