Генсек НАТО призвал противостоять влиянию РФ в Средиземноморье

С таким заявлением, по данным издания, Столтенберг выступил после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
«Мы также обсудили озабоченности в связи с увеличившимся российским присутствием в Средиземноморье. Это имеет последствия для нашей собственной безопасности и, следовательно, мы должны противодействовать этому совместно», - подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее отношения Греции и Турции обострились из-за планов Анкары проводить разведку газа и нефти в Эгейском море. Власти Греции пожаловались в органы ЕС на «провокационное и незаконное» поведение Турции в восточном Средиземноморье.
При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в восточном Средиземноморье, а США хотят добиться деэскалации напряженности, используя свое дипломатическое и военное влияние.