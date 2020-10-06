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Генсек НАТО призвал противостоять влиянию РФ в Средиземноморье

Алиса Селезнёва
1 час назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны - члены альянса противодействовать растущему присутствию России в Средиземноморье. Об этом пишет ТАСС.
Генсек НАТО призвал противостоять влиянию РФ в Средиземноморье
Фото: ReutersReuters
С таким заявлением, по данным издания, Столтенберг выступил после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
«Мы также обсудили озабоченности в связи с увеличившимся российским присутствием в Средиземноморье. Это имеет последствия для нашей собственной безопасности и, следовательно, мы должны противодействовать этому совместно», - подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее отношения Греции и Турции обострились из-за планов Анкары проводить разведку газа и нефти в Эгейском море. Власти Греции пожаловались в органы ЕС на «провокационное и незаконное» поведение Турции в восточном Средиземноморье.
При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в восточном Средиземноморье, а США хотят добиться деэскалации напряженности, используя свое дипломатическое и военное влияние.
В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,
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