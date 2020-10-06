Генсек НАТО призвал противостоять влиянию РФ в Средиземноморье

С таким заявлением, по данным издания, Столтенберг выступил после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в восточном Средиземноморье, а США хотят добиться деэскалации напряженности, используя свое дипломатическое и военное влияние.