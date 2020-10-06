Турция пообещала поддержку Азербайджану 

Анкара окажет любую необходимую поддержку Баку, если Азербайджан будет в этом нуждаться, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, в настоящее время плана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе нет, сообщает ТАСС.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства указал на активность Минской группы ОБСЕ, которая до сих пор не выработала стратегию по разрешению конфликта в спорном регионе.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что турецкие власти окажут азербайджанским коллегам любую необходимую помощь, если из Баку поступит соответствующий запрос.
1 октября, как сообщал «Рамблер», лидеры стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором потребовали прекратить боевые действия и призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров. Перед этим кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что американские власти должны потребовать от Турции не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт. Высказывание политика прозвучало на фоне новости о сбитом армянском военном самолете Су-25, который, по версии Минобороны Армении, был уничтожен турецким истребителем F-16.