Турция пообещала поддержку Азербайджану 

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Глава турецкого внешнеполитического ведомства указал на активность Минской группы ОБСЕ, которая до сих пор не выработала стратегию по разрешению конфликта в спорном регионе.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что турецкие власти окажут азербайджанским коллегам любую необходимую помощь, если из Баку поступит соответствующий запрос.