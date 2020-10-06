У Трампа заметили проблемы с дыханием после выписки

Опрошенные изданием врачи заподозрили у Трампа осложнения, вызванные COVID-19. В частности, на это указывает то, что он «наполнял легкие сильнее, чем обычно».

Ранее 6 октября сообщалось, что Трамп покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения. Он помахал рукой журналистам, сказал «Большое спасибо» и поднял вверх большой палец. Затем он сел в джип, доехал до вертолета и улетел.