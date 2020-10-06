Зеленский признался в зависимости от Путина 

«Для сравнения: у нас (с Путиным. — Прим. ред.) общение и в нормандской формате, и отдельные ситуации с хорошей результативностью. Возвращение наших пленных — этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с Путиным. Только в нормандской формате — этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в его рамках. Это вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену. Такие вопросы надо решать с президентом России», — заявил Зеленский.