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Зеленский признался в зависимости от Путина 

Артём Кульша 35 минут назад
Зеленский признался в зависимости от Путина
Фото: РИА Новости
Существуют вопросы, которые президент Украины Владимир Зеленский может решить лишь лично с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сам Зеленский сообщил Politico.
3 октября Зеленский дал интервью европейской версии американского издания. Сегодня оно было опубликовано. В ходе беседы журналист спросил украинского президента, убивает ли Путин людей, подразумевая инцидент с политиком Алексеем Навальным. Тот не ответил на вопрос прямо, но сообщил, что внимательно следит за ходом расследования этого дела.
Также Зеленский высказал мнение, что любая политика направлена на угрозу людям в этой политике, а лидеры стран должны объединиться и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической и сложной политики.

«Для сравнения: у нас (с Путиным. — Прим. ред.) общение и в нормандской формате, и отдельные ситуации с хорошей результативностью. Возвращение наших пленных — этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с Путиным. Только в нормандской формате — этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в его рамках. Это вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену. Такие вопросы надо решать с президентом России», — заявил Зеленский.

Комментарии
В мире , Политика , Алексей Навальный , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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