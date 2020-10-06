Обзор иноСМИ: Запад не смог решить «уравнение Путина» 

Назван победитель выборов президента США

В модели The Economist используются прогнозы экспертов, результаты опросов и учитываются экономические факторы. Шансы Трампа на победу начали падать после новостей о его заражении коронавирусом.

Запад все еще спотыкается об «уравнение Путина»

Все западные лидеры лелеяли мечту о примирении с Россией при Владимире Путине, но затем сдались. Как пишет Le Figaro, французский президент Эммануэль Макрон последним столкнулся с разочаровывающим ребусом «диалога глухих».

По версии издания, в ходе «удивительного обмена мнениями» с Путиным 14 сентября Макрон внезапно осознал, что диалога с российским президентом у него нет: как писала Le Monde, в ответ на просьбу объяснить отравление оппозиционера Алексея Навального Путин заявил, что тот мог отравить себя сам, и назвал его сомнительной личностью. Позже Путин отчитал Макрона за встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской , заявив о «недопустимости любых попыток вмешательства» в дела страны.

«Что бы предпочли мертвые?»: названа причина спешки с российской вакциной

Россия разработала вакцину против коронавируса, чтобы дать людям надежду, а не из-за политического давления. Об этом рассказал в интервью CNN один из разработчиков вакцины, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург

Ученый заверил, что у центра нет прямой связи с Кремлем и указаний оттуда им не поступает. «Может быть, нам следует спросить родственников умерших [от коронавируса], предпочли бы они вакцинировать своих близких препаратом, показавшим блестящие первые результаты и отсутствие побочных эффектов, или подождать до конца испытаний. Я считаю, что ответ на этот вопрос очевиден», — заявил Гинцбург.

США оставят коммунистов без гражданства

В США выпустили руководство по иммиграционным законам, которое делает почти невозможным предоставление членам коммунистической партии или других тоталитарных партий постоянного места жительства или гражданства Америки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Газета подчеркивает, что эти правила эффективно блокируют членов Коммунистической партии Китая от получения вида на жительство или гражданства США, и усиливают растущий идеологический разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира.

Румынская банда два года терроризировала Британию

В Британии разоблачили членов румынской банды, в течение двух лет совершавших кражи со взломом и спокойно улетавших домой. Как сообщает Fox News, ущерб от их действий составил более 5,3 миллиона долларов.

Воры крали редкие книги, компьютеры, мобильные телефоны и другие гаджеты во время рейдов на склады, обходя сигнализацию, взбираясь по крышам и стенам. Остановить их удалось в результате совместной полицейской операции с участием Скотланд-Ярда, румынских детективов и итальянских карабинеров.