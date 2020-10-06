Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Опубликовано видео возвращения заболевшего COVID-19 Трампа в Белый дом

Алевтина Жаркова
18 минут назад
Заболевший коронавирусом Дональд Трамп покинул госпиталь, в котором он пробыл несколько дней, и вернулся в Белый дом. Президента США доставили в его официальную резиденцию на вертолете.
Перед журналистами Трамп предстал в медицинской маске, однако уже в Белом доме он приступил к исполнению своих обязанностей без индивидуального средства защиты.
Американский лидер заразился коронавирусной инфекцией на прошлой неделе. Сначала он и его супруга Мелания Трамп отправились на самоизоляцию, но затем несколько дней глава государства провел в Медицинском центре Уолтера Рида.
В мире,Политика,США,Видео,Уолтер Рид,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители