Заболевший коронавирусом Дональд Трамп покинул госпиталь, в котором он пробыл несколько дней, и вернулся в Белый дом. Президента США доставили в его официальную резиденцию на вертолете.
Перед журналистами Трамп предстал в медицинской маске, однако уже в Белом доме он приступил к исполнению своих обязанностей без индивидуального средства защиты.
Американский лидер заразился коронавирусной инфекцией на прошлой неделе. Сначала он и его супруга Мелания Трамп отправились на самоизоляцию, но затем несколько дней глава государства провел в Медицинском центре Уолтера Рида.