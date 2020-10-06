Армения может смыть Азербайджан

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

По версии автора публикации, Еревану больше неоткуда ждать спасения, а в течение ближайших дней ему окажется совсем невмоготу.

При этом он высказал мнение, что и в этом случае Армения будет иметь шанс выиграть войну, но для этого ей придется совершить то, от чего мир содрогнется, к примеру, нанести массированный ракетный удар по нефтепромыслам Азербайджана или плотине Мингечевирского водохранилища.