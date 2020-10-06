Армения может смыть Азербайджан

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
«Не вдаваясь в запутанные детали происходящего на фронте, безо всякого риска ошибиться можно констатировать главное для оценки перспектив этой войны: под Ереваном сегодня подгорает куда сильнее, чем под Баку», — сообщила сегодня «Свободная пресса».
Издание отметило, что азербайджанский президент Ильхам Алиев
почувствовал свою силу и силу Турции, которая стоит за его спиной, и заявляет о намерении вести войну до победного конца, а армянский премьер-министр Никол Пашинян
все беспомощней оглядывается на Россию.
По версии автора публикации, Еревану больше неоткуда ждать спасения, а в течение ближайших дней ему окажется совсем невмоготу.
При этом он высказал мнение, что и в этом случае Армения будет иметь шанс выиграть войну, но для этого ей придется совершить то, от чего мир содрогнется, к примеру, нанести массированный ракетный удар по нефтепромыслам Азербайджана или плотине Мингечевирского водохранилища.
«Если эта высоченная плотина рухнет, под Азербайджаном разверзнется пропасть невиданной глубины», — предупредил журналист.