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Глава МВД Киргизии Джунушалиев бежал после начала беспорядков 

Lenta.ru и ещё 53 49 минут назад
Глава МВД Киргизии бежал из страны
Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik
Министр внутренних дел Киргизии Джунушалиев бежал после начала беспорядков. Об этом сообщил комендант Бишкека, и.о. главы М