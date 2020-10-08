Глава МВД Киргизии бежал из страны

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Глава МВД Киргизии Джунушалиев бежал после начала беспорядков
Lenta.ru
и
ещё 53
49 минут назад
Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik
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Министр внутренних дел
Киргизии
Джунушалиев бежал после начала беспорядков. Об этом сообщил комендант Бишкека, и.о. главы М