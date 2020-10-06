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Протестующие захватили мэрию Бишкека 

Lenta.ru 30 минут назад
В Киргизии протестующие из-за итогов парламентских выборов захватили здание мэрии Бишкека. Об этом агентству 24.kg сообщил мэр столицы республики Азиз Суракматов.
Ранее протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободила из изолятора экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года, а также бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.
Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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