Байден раскаялся в своих словах о Трампе

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«Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном», – передает ТАСС слова Байдена. Он выразил сожаление по этому поводу.

«Я пытался сообразить, как заставить его вести себя уважительно во время дебатов, уважительно по отношению к модератору, и дать нам всем возможность говорить. Было ясно только то, что он (Трамп) не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу», – утверждал Байден. Он напомнил, что соперник перебил его и модератора Криса Уоллеса 158 раз.

Темм временем Байден усиливает свои позиции по популярности среди вероятных избирателей в Висконсине и Пенсильвании, которые являются «колеблющимися штатами», следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с исследовательской компанией Ipsos.

По данным опроса, популярность кандидата от демократов в Висконсине выросла на два процентных пункта до 50%. Действующий президент США Трамп отстает от соперника в этом штате на шесть процентных пунктов, его поддерживают 44% опрошенных. В результатах опроса, проведенного в прошлом месяце, сообщалось, что тогда в Висконсине за Трампа проголосовали бы 43%, передает РИА «Новости».

Согласно опросу, проведенному в Пенсильвании, в этом штате поддержка Байдена выросла до 50% по сравнению с 49% в середине сентября. Здесь кандидат от демократов опережает нынешнего президента на пять процентных пунктов. Сейчас популярность Трампа в Пенсильвании снизилась на один процент до 45%.

Агентство Рейтер и компания Ipsos по результатам опроса сообщают, что часть опрошенных уже проголосовали (13% в Висконсине и 2% в Пенсильвании). В этих двух штатах опрос проводился с 29 сентября до 5 октября в режиме онлайн. В нем приняли участие 1 тыс. человек.