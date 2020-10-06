SpaceX получила новый контракт от Пентагона 

Все новости на карте

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска получила государственный контракт от Пентагона на 149 миллионов долларов. Эти средства пойдут на создание спутников, которые будут отслеживать запуски ракет.

"Производство компания намерена наладить на своем заводе по выпуску телекоммуникационных спутников Starlink. Спутниковые технологии должны использоваться для перехвата межконтинентальных баллистических ракет", — уточняет РИА Новости.

Ранее SpaceX уже получала финансирование от военных на разработку спутников — ВВС США заплатили 28 миллионов долларов за тестирование зашифрованного интернета с помощью спутников Starlink.

Добавим, что аналогичный контакт на разработку получила также компания L3 Harris Technologies. На производство новых спутников ей выделено 193 миллиона долларов.