Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

SpaceX получила новый контракт от Пентагона 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
SpaceX получила новый контракт от Пентагона
Фото: AP Photo/David J. Phillip
Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска получила государственный контракт от Пентагона на 149 миллионов долларов. Эти средства пойдут на создание спутников, которые будут отслеживать запуски ракет.
"Производство компания намерена наладить на своем заводе по выпуску телекоммуникационных спутников Starlink. Спутниковые технологии должны использоваться для перехвата межконтинентальных баллистических ракет", — уточняет РИА Новости.
Ранее SpaceX уже получала финансирование от военных на разработку спутников — ВВС США заплатили 28 миллионов долларов за тестирование зашифрованного интернета с помощью спутников Starlink.
Добавим, что аналогичный контакт на разработку получила также компания L3 Harris Technologies. На производство новых спутников ей выделено 193 миллиона долларов.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Российская Газета: последние новости
Меркель поддержала заявление лидеров трех стран по Нагорному Карабаху Меркель поддержала заявление лидеров трех стран по Нагорному Карабаху Президенты РФ, США, Франции призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе Президенты РФ, США, Франции призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе В Белом доме рассказали о самочувствии Трампа В Белом доме рассказали о самочувствии Трампа
В мире , Наука и техника , Пентагон , SpaceX , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
«Минога»: что известно о новом секретном вертолете России
«Минога»: что известно о новом секретном вертолете России
«Небесная птичка»: российская стюардесса взорвала Сеть
«Небесная птичка»: российская стюардесса взорвала Сеть
Обнаружены опасные приложения на Android
Обнаружены опасные приложения на Android
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
В Москве рассказали о введении пропускного режима
00:45
В Москве рассказали о введении пропускного режима
Новости Москвы
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
01:05
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение