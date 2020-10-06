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Протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке
RT на русском
21 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Об освобождении
Атамбаева
митингующим в
Бишкеке
также сообщают РИА Новости и ТАСС.
Ранее участники протеста прорвались на территорию здания парламента, после чего направились к зданию
СИЗО
ГКНБ.
Там находится Алмазбек Атамбаев. Митингующие призвали освободить бывшего главу государства.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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