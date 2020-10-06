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Протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке 

RT на русском 21 минуту назад
Протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Об освобождении Атамбаева митингующим в Бишкеке также сообщают РИА Новости и ТАСС.
Ранее участники протеста прорвались на территорию здания парламента, после чего направились к зданию СИЗО ГКНБ.
Там находится Алмазбек Атамбаев. Митингующие призвали освободить бывшего главу государства.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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В мире , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Бишкек
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