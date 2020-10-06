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США заявили о «риске хищнического поведения» Китая в Арктике 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 47 минут назад
США заявили о «риске хищнического поведения» КНР в Арктике
Фото: ТАСС
Китай может продемонстрировать «хищническое поведение» в Арктике, заявил глава командования на Аляске Северного командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Дэвид Крумм.

«Китай объявил себя приарктическим государством», — приводит его слова ТАСС.

Крумм отметил, что Китай хочет «заполучить свою роль в регионе». По его словам, «в других частях мира» Китай «игнорирует международные нормы и правила». В связи с этим есть «риск», что «хищническое экономическое поведение» Китая «повторится в Арктике», сказал Крумм.
Говоря о роли России в регионе, он заявил о готовности Вашингтона к контактам. Генерал подчеркнул, что США «не хотят недопонимания» и «могут взаимодействовать, чтобы избежать этого».
Напомним, американское аналитическое издание The National Interest опубликовало статью, в которой перспектива совместного российско-китайского вызова американским интересам в Арктике была названа «ночным кошмаром» Вашингтона.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Аляска , Китай , США
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