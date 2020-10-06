Протестующие в Бишкеке прорвались к зданию парламента страны 

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Участники протестных акций, которые проходят в Киргизии , прорвались на территорию здания парламента страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате двухчасового противостояния с правоохранителями, протестующие прорвались на территорию здания.

Также сообщается, что помимо парламента в данном здании располагается администрация главы киргизского государства.