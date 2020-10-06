Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Протестующие в Бишкеке прорвались к зданию парламента страны 

RT на русском 40 минут назад
Протестующие в Бишкеке прорвались к зданию парламента страны
Фото: © REUTERS/Vladimir Pirogov
Участники протестных акций, которые проходят в Киргизии, прорвались на территорию здания парламента страны.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате двухчасового противостояния с правоохранителями, протестующие прорвались на территорию здания.
Также сообщается, что помимо парламента в данном здании располагается администрация главы киргизского государства.
Ранее Минздрав Киргизии сообщил, что число людей, пострадавших в результате столкновений между протестующими и милиционерами в Бишкеке и доставленных в больницы, увеличилось до 130.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
RT на русском: последние новости
Протестующие в Бишкеке идут к зданию СИЗО, в котором содержат Атамбаева Протестующие в Бишкеке идут к зданию СИЗО, в котором содержат Атамбаева WSJ: через 30 лет после объединения в Германии снова раскол WSJ: через 30 лет после объединения в Германии снова раскол Протестующие в Киргизии требуют выпустить Атамбаева Протестующие в Киргизии требуют выпустить Атамбаева
В мире , Минздрав РФ , Бишкек , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Министра здравоохранения Крыма уволили из-за ситуации с COVID
Министра здравоохранения Крыма уволили из-за ситуации с COVID
Названо условие смягчения приговора Ефремову
Названо условие смягчения приговора Ефремову
Умерла Тамара Пушкина
Умерла Тамара Пушкина
Кадыров назвал Путина защитником оппозиции в РФ
Кадыров назвал Путина защитником оппозиции в РФ
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
В Москве рассказали о введении пропускного режима
00:45
В Москве рассказали о введении пропускного режима
Новости Москвы
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
01:05
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение