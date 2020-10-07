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Врач рассказал о состоянии Трампа 

ТАСС и ещё 52 8 минут назад
Врач рассказал о состоянии Трампа
Фото: EPA
Симптомы заражения новым коронавирусом уже на протяжении суток не наблюдаются у президента США Дональда Трампа, а высокая температура — более четырех дней. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли.
По его словам, "президент этим утром сказал:

"Я чувствую себя замечательно". "На сегодняшний день у него [Трампа] нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов [заболевания] более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации", — отметил врач.

По словам Конли, во взятом в понедельник анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу.
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В мире , США , Ситуация в мире
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