Война в Карабахе: Эрдоган ответил на обвинение 

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Эрдоган заявил, что из-за Минская группа бездействовала и не пыталась урегулировать ситуацию.

«Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату. Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении», — цитирует президента Турции РИА «Новости».

По словам Эрдогана, Азербайджан «решительно продвигается вперед», и Турция его поддерживает.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году с целью поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.