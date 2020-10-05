Раскрыты подробности о заболевшем COVID-19 Трампе 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вечером в понедельник выпишется из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходит лечение от коронавируса. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.

Американский лидер призвал не бояться коронавируса. Он сообщил, что США успели накопить знания в борьбе с COVID-19 и разработать «действительно великолепные» лекарства.

«Я чувствую себя лучше, чем двадцать лет назад», — заверил 74-летний Трамп.

Как сообщал «Рамблер», 2 октября Дональд Трамп сообщил, что он и его жена Меланья заразились коронавирусом и ушли на карантин. Позже появилась информация, что состояние президента США ухудшилось — у него появился кашель и высокая температура. 3 октября американского президента госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.