Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Раскрыты подробности о заболевшем COVID-19 Трампе 

Вероника Полынина 1 час назад
Раскрыты подробности о заболевшем COVID-19 Трампе
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вечером в понедельник выпишется из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходит лечение от коронавируса. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.
Трамп обрушил стоимость нефти
Американский лидер призвал не бояться коронавируса. Он сообщил, что США успели накопить знания в борьбе с COVID-19 и разработать «действительно великолепные» лекарства.

«Я чувствую себя лучше, чем двадцать лет назад», — заверил 74-летний Трамп.

Как сообщал «Рамблер», 2 октября Дональд Трамп сообщил, что он и его жена Меланья заразились коронавирусом и ушли на карантин. Позже появилась информация, что состояние президента США ухудшилось — у него появился кашель и высокая температура. 3 октября американского президента госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
Коронавирус также подтвердился у пресс-секретаря Белого дома Кэйли Макэнани, двух ее заместителей и нескольких других высокопоставленных американских чиновников, со многими из которых президент вместе появлялся на предвыборных и других мероприятиях.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Комментарии 14
В мире , Дональд Трамп , Администрация США , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
В Ереван прибыл российский спецборт
В Ереван прибыл российский спецборт
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
«Убивает с того света»: Гули продолжает свое дело
«Убивает с того света»: Гули продолжает свое дело
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
В Москве рассказали о введении пропускного режима
00:45
В Москве рассказали о введении пропускного режима
Новости Москвы
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
01:05
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение