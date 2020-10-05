Протестующие возводят баррикады в центре Бишкека 

Протестующие начали строить баррикады на центральных улицах Бишкека , в группу силовиков также бросили "коктейль Молотова", сообщил корреспондент РИА Новости.

На кадрах видно, как бутылка с зажигательной смесью, брошенная в сторону милиции, попадает в столб и взрывается.

Стычки продолжаются по всему центру города. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Они разбивают машины милиции, как минимум одну из них сожгли. Также в некоторых местах они возводят баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора.

Есть случаи нападения на людей в милицейской форме, не участвующих в разгоне протеста. Часть митингующих в таких случаях просят единомышленников избегать излишнего насилия и защищают милиционеров от толпы.

Стычки протестующих и милиции начались в центре Бишкека пятого октября. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, также подъехали водометы.

МВД республики подчеркнули, что решение о разгоне митинга было принято из-за агрессивных действий участников акций. Как стало известно РИА Новости, во время столкновений двое сотрудников милиции получили травмы. Среди протестующих ранены 16 человек.

По данным Sputnik Кыргызстан, ранение в ногу получил один из лидеров партии "Ата Мекен" и депутат Жанар Акаев.

В Киргизии накануне состоялись парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" с 24,52 процента голосов и "Мекеним Кыргызстан" с 23,89 процента, центристские "Кыргызстан" с 8,73 и "Бутун Кыргызстан" с 7,11 процента.

Сторонники партий, не преодолевших семипроцентный барьер, заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.