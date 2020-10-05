Литва отзывает посла в Белоруссии

По его словам, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой. Как сообщил Линкявичюс, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось. "Если Белоруссия по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры", - заявил он.
2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз
сообщил, что Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Это же предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. Официальный представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что эти "вынужденные меры приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".