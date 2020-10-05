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Литва отзывает посла в Белоруссии для консультаций

ТАССиещё 3
48 минут назад
Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций. Об этом сообщил в понедельник МИД балтийской республики.
Литва отзывает посла в Белоруссии
Фото: ReutersReuters
"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - приводятся в сообщении слова главы литовского внешнеполитического ведомства Линаса Линкявичюса.
По его словам, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой. Как сообщил Линкявичюс, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось. "Если Белоруссия по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры", - заявил он.
2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Это же предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. Официальный представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что эти "вынужденные меры приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".
МИД Белоруссии также рекомендовал Польше и Литве сократить число дипломатов в республике до с 50 до 18 и с 25 до 14 человек соответственно.
В мире,СНГ,Прибалтика,Анатолий Глаз,МИД,Литва,Беларусь,
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