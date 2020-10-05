Первая жертва Майдана: ранен пресс-секретарь главы Киргизии 

Пресс-секретарь президента Киргизии Жанар Акаев получил ранение в ходе разгона акции оппозиции в Бишкеке сообщает «Радио Азатлык».

Жанар Акаев — кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен» и один из организаторов митинга оппозиции. Акаев был ранен в ногу резиновой пулей, его доставили в больницу.

ТАСС сообщает также о двух пострадавших милиционерах — оба получили сотрясение мозга.

В центре Бишкека уже около часа слышны взрывы и выстрелы. Спецназ проводит операцию по разгону участников митинга против итогов парламентских выборов. Их удалось оттеснить с центральной площади на прилегающие к ней улицы, однако полностью рассеять толпу пока не удается.

Как сообщал «Рамблер», парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. По редварительным данным, большинство голосов получили партии «Биримдик» («Единство») с 24,54% голосов и «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,9%. Первую партию называют провластной, вторую связывают с кланом Матраимовых, представители которого занимают высокопоставленные посты в Киргизии.