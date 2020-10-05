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Первая жертва Майдана: ранен пресс-секретарь главы Киргизии 

Вероника Полынина 1 час назад
Первая жертва Майдана: ранен пресс-секретарь главы Киргизии
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Киргизии Жанар Акаев получил ранение в ходе разгона акции оппозиции в Бишкеке, сообщает «Радио Азатлык».
Жанар Акаев — кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен» и один из организаторов митинга оппозиции. Акаев был ранен в ногу резиновой пулей, его доставили в больницу.
ТАСС сообщает также о двух пострадавших милиционерах — оба получили сотрясение мозга.
В центре Бишкека уже около часа слышны взрывы и выстрелы. Спецназ проводит операцию по разгону участников митинга против итогов парламентских выборов. Их удалось оттеснить с центральной площади на прилегающие к ней улицы, однако полностью рассеять толпу пока не удается.
Как сообщал «Рамблер», парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. По редварительным данным, большинство голосов получили партии «Биримдик» («Единство») с 24,54% голосов и «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,9%. Первую партию называют провластной, вторую связывают с кланом Матраимовых, представители которого занимают высокопоставленные посты в Киргизии.
Всего в парламент прошли четыре партии, остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент страны Сооронбай Жээнбеков признал, что во время голосования имел место подкуп голосов.
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В мире , Сооронбай Жээнбеков , Ата-Мекен , ИТАР-ТАСС , Бишкек , Кыргызстан
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