Тихановская захотела встретиться с Путиным 

«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Тихановская предложила Владимиру Путину стать посредником в переговорах белорусской власти и оппозиции.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии заверила, что оппозиция открыта для диалога и хочет, чтобы соседние страны выступили посредником в переговорах.

Ранее Светлана Тихановская уже провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном . 6 октября планируются переговоры лидера белорусской оппозиции с канцлером Германии Ангелой Меркель

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а Тихановская заняла второе место. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся в первые дни столкновениями с силовиками и массовыми арестами.