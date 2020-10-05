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Тихановская захотела встретиться с Путиным 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом она сообщила на встрече с представителями белорусский диаспоры в Берлине, передает «Интерфакс — Запад».

«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Тихановская предложила Владимиру Путину стать посредником в переговорах белорусской власти и оппозиции.
Тихановская назвала Путина мудрым руководителем
Экс-кандидат в президенты Белоруссии заверила, что оппозиция открыта для диалога и хочет, чтобы соседние страны выступили посредником в переговорах.
Ранее Светлана Тихановская уже провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 6 октября планируются переговоры лидера белорусской оппозиции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а Тихановская заняла второе место. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся в первые дни столкновениями с силовиками и массовыми арестами.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Интерфакс
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