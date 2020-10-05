Пока вы не уснули: России предрекли мощный кризис

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Россия столкнулась с препятствием в защите Армении

Власти Армении уверены, что Россия окажет стране помощь в случае негативного развития ситуации в Нагорном Карабахе.

В США рассказали о «блокировке» российских C-400

Великобритания могла научиться «блокировать» работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет The National Interest.

Решена судьба повторного карантина в России

Названа причина ЧП в российской школе

Дети, потерявшие сознание во время школьной линейки в Великих Луках, отравились газом.

Раскрыт разговор Путина и Клинтона о гибели "Курска"

Цифровая библиотека США Билла Клинтона рассекретила стенограммы бесед экс-президента США с российским лидером Владимиром Путиным , один из таких разговоров касался катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.

Собянин обратился к москвичам

Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о введенных в столице антикоронавирусных мерах и призвал москвичей соблюдать их, чтобы ситуацию удалось стабилизировать.

Кашляющую пассажирку избили в метро Москвы

В метро Москвы избили кашляющую женщину, на которой не была надета маска. Соответствующее видео появилось в сети.

ЧП в Петербурге: главврач напал на людей с пистолетом

В Санкт-Петербурге врач-реаниматолог набросился с пистолетом на женщину с ребенком, сделавшую ему замечание.

"Речь идет о войне": Кремль о встрече Путина и Эрдогана

России предрекли мощный кризис