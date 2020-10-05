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Пока вы не уснули: России предрекли мощный кризис

Сергей Василенок
1 час назад
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В мире,Валерий Рязанский,Билл Клинтон,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Сергей Собянин,Владимир Путин,Совет Федерации,The National Interest,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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