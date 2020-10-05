Пока вы не уснули: России предрекли мощный кризис

Россия столкнулась с препятствием в защите Армении
Власти Армении уверены, что Россия окажет стране помощь в случае негативного развития ситуации в Нагорном Карабахе.
В США рассказали о «блокировке» российских C-400
Великобритания могла научиться «блокировать» работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет The National Interest.
Решена судьба повторного карантина в России
Названа причина ЧП в российской школе
Дети, потерявшие сознание во время школьной линейки в Великих Луках, отравились газом.
Раскрыт разговор Путина и Клинтона о гибели "Курска"
Цифровая библиотека США Билла Клинтона
рассекретила стенограммы бесед экс-президента США с российским лидером Владимиром Путиным
, один из таких разговоров касался катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.
Собянин обратился к москвичам
Собянин
обратился к москвичам из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о введенных в столице антикоронавирусных мерах и призвал москвичей соблюдать их, чтобы ситуацию удалось стабилизировать.
Кашляющую пассажирку избили в метро Москвы
В метро Москвы избили кашляющую женщину, на которой не была надета маска. Соответствующее видео появилось в сети.
ЧП в Петербурге: главврач напал на людей с пистолетом
В Санкт-Петербурге врач-реаниматолог набросился с пистолетом на женщину с ребенком, сделавшую ему замечание.
"Речь идет о войне": Кремль о встрече Путина и Эрдогана
России предрекли мощный кризис
Растущие объемы кредитования вкупе со сложной экономической ситуацией в стране в конечном итоге приведут к ипотечному кризису.