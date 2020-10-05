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Майдан в Киргизии: в стране проходят масштабные акции протеста 

Вероника Полынина 40 минут назад
Майдан в Киргизии: в стране проходят масштабные акции протеста
Фото: ТАСС
Жители Киргизии, не согласные с предварительными результатами парламентских выборов, устроили масштабные акции протеста, сообщает РИА «Новости».
Утром в понедельник на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались более двух тысяч сторонников оппозиции. Они потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы.
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
Днем митингующие попытались пройти к Белому дому, где располагается парламент и администрация президента Киргизии.
Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В центр Бишкека пригнали водометы. Участников акции удалось оттеснить от Белого дома. Часть людей разбежалась по соседним улицам.
Тем временем, протестующие выламывают брусчатку с тротуаров, готовясь обороняться от милиции, блокируют улицы мусорными баками и поджигают их. В центре города по-прежнему много людей, несмотря на попытки силовиков разогнать акцию протеста.
Как сообщал «Рамблер», парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. По редварительным данным, большинство голосов получили партии «Биримдик» («Единство») с 24,54% голосов и «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,9%. Первую партию называют провластной, вторую связывают с кланом Матраимовых, представители которого занимают высокопоставленные посты в Киргизии. Всего в парламент прошли четыре партии, остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент страны Сооронбай Жээнбеков признал, что во время голосования имел место подкуп голосов.
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В мире , Сооронбай Жээнбеков , РИА Новости
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