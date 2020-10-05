Майдан в Киргизии: в стране проходят масштабные акции протеста 

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Жители Киргизии , не согласные с предварительными результатами парламентских выборов, устроили масштабные акции протеста, сообщает РИА «Новости».

Утром в понедельник на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались более двух тысяч сторонников оппозиции. Они потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы.

Днем митингующие попытались пройти к Белому дому, где располагается парламент и администрация президента Киргизии.

Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В центр Бишкека пригнали водометы. Участников акции удалось оттеснить от Белого дома. Часть людей разбежалась по соседним улицам.

Тем временем, протестующие выламывают брусчатку с тротуаров, готовясь обороняться от милиции, блокируют улицы мусорными баками и поджигают их. В центре города по-прежнему много людей, несмотря на попытки силовиков разогнать акцию протеста.