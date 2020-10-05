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Букмекеры спрогнозировали будущее Президента США после выборов 

Betting Insider 41 минуту назад
Букмекеры спрогнозировали будущее Трампа
Фото: Reuters
В американской президентской гонке есть что-то от спортивных соревнований: букмекеры предлагают линии, игроки обсуждают прогнозы. Никто не знает, где и в каком качестве Дональд Трамп окажется после выборов Президента США — одни обвиняют его в связи с Россией, другие предполагают, что ждет Америку, если Трамп, проиграв, откажется выезжать из Белого дома.
Букмекеры тоже участвуют в прогнозировании будущего и предположили, что может случиться с Президентом США после выборов:
Трамп выиграет в штате, в котором не выигрывал в 2016 году — 33,3%;
Трамп наберет меньше голосов, но выиграет — 28,57%;
Трамп официально помилует себя — 20%;
Трамп победит больше, чем в 40 штатах — 9,09%;
Трамп будет в России 1 февраля 2021 года — 2,94%;
1 февраля 2025 года Трамп станет президентом в третий раз — 1,96%.
Не уточняется, по какой причине Трамп окажется в России: командировка или переезд.
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В мире , Дональд Трамп , США
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