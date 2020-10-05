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Сын Пашиняна отправился воевать в Карабах 

Общественная служба новостей и ещё 3 20 минут назад
Сын Пашиняна отправился на войну
Фото: РИА Новости
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о том, что их единственный сын Ашот отправился в армию на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает «Sputnik Армения».

«Я ему сказала: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину»», — рассказала она.

По ее словам, сын уже находится в расположении вооруженных сил, но пока еще не принимал участия в сражениях. Но ситуация может поменяться в любой момент.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что премьер Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны. На своей странице в Facebook он призвал демобилизованных в течение года призывников вернуться в ряды армии.
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В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , ИА Sputnik , Армения
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