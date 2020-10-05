Пашинян обратился к недавно демобилизованным

"Я обращаюсь к тем военнослужащим, которые за последний год окончили службу и вернулись к гражданской жизни. Почему именно к ним, потому что, согласно нашему законодательству, все те, кто окончил службу за последний год, не могут быть призваны. Ребята, я обращаюсь к вам, родина нуждается в вашей помощи. Я призываю всех вас явиться в центральный военкомат, вы станете одним из самых боеспособных подразделений нашей армии", — отметил он.