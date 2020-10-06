Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Прездент Азербайджана пообещал защитить границы Ирана 

News.ru и ещё 17 1 час назад
Алиев дал обещание Ирану
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с иранским коллегой Хасаном Рухани.
В ходе общения Алиев пообещал собеседнику, что Азербайджан не допустит возникновения угрозы иранским границам из-за конфликта в Нагорном Карабахе, передаёт РИА Новости. Ранее глава Минобороны Ирана Амир Хатами и министр внутренних дел Абдолреза Фазли предупредили Баку и Ереван, что Тегеран примет жёсткие меры при случайных обстрелах приграничных районов Исламской Республики.
Алиев сказал Рухани, что понимает обеспокоенность по поводу безопасности границ. Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку относится к неприкосновенности иранских границ так же, как к охране своих собственных.
Стороны также обсудили сам конфликт и важность установления мира, безопасности и стабильности в регионе.
Ранее Иран призвал Армению вернуть Азербайджану оккупированные территории, писал NEWS.ru.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
News.ru: последние новости
Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе Главный инфекционист США считает, что состояние Трампа может ухудшиться Главный инфекционист США считает, что состояние Трампа может ухудшиться Трамп выступит с телеобращением к нации 6 октября Трамп выступит с телеобращением к нации 6 октября
Комментарии 1
В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Армения может смыть Азербайджан
Армения может смыть Азербайджан
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
02:11
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение