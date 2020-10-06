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Трамп объявил, что готов к новым дебатам с Байденом 

ИА Regnum и ещё 25 54 минуты назад
Трамп готов к новым дебатам с Байденом
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter 6 октября, что чувствует себя «великолепно» и готов к новым дебатам с кандидатом от демократов Джо Байденом.

«Я с нетерпением ожидаю дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово!» — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Огайо прошли дебаты между Трампом и Байденом, после которых американский президент объявил о своей безоговорочной победе и окрестил оппонента «Сонным Джо».
Однако через несколько дней, 2 октября, у президента и его супруги Мелании Трамп диагностировали коронавирус, и следующие дебаты с Байденом оказались под вопросом.
5 октября Трамп объявил о своем полном выздоровлении и вернулся в Белый дом. Байден заявил, что будет участвовать в следующих дебатах, только если это разрешат врачи.
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В мире , Конфликты , США , COVID-19 , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Майами
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