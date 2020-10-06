Трамп готов к новым дебатам с Байденом

«Я с нетерпением ожидаю дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово!» — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Огайо прошли дебаты между Трампом и Байденом, после которых американский президент объявил о своей безоговорочной победе и окрестил оппонента «Сонным Джо».

Однако через несколько дней, 2 октября, у президента и его супруги Мелании Трамп диагностировали коронавирус, и следующие дебаты с Байденом оказались под вопросом.

5 октября Трамп объявил о своем полном выздоровлении и вернулся в Белый дом. Байден заявил, что будет участвовать в следующих дебатах, только если это разрешат врачи.