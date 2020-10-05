«Речь идет о войне»: Кремль о встрече Путина и Эрдогана

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня журналисты спросили Пескова, возможны ли в ближайшее время переговоры Путина с Алиевым и Эрдоганом. Он ответил, что четких планов пока нет, но соответствующие переговоры могут быть признаны необходимыми в зависимости от развития ситуации.

«Вы знаете, что речь идет о войне, и, конечно, на войне — там, в Карабахе — ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать», — добавил официальный представитель Кремля.