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«Речь идет о войне»: Путин и Эрдоган могут сесть за стол переговоров 

Артём Кульша 22 минуты назад
«Речь идет о войне»: Кремль о встрече Путина и Эрдогана
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин может в скором времени провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня журналисты спросили Пескова, возможны ли в ближайшее время переговоры Путина с Алиевым и Эрдоганом. Он ответил, что четких планов пока нет, но соответствующие переговоры могут быть признаны необходимыми в зависимости от развития ситуации.

«Вы знаете, что речь идет о войне, и, конечно, на войне — там, в Карабахе — ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать», — добавил официальный представитель Кремля.

На прошлой неделе Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе — осудили эскалацию насилия там и призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению без предварительных условий переговоров по урегулированию ситуации.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Азербайджан , Турция
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