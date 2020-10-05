«Речь идет о войне»: Кремль о встрече Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин может в скором времени провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня журналисты спросили Пескова, возможны ли в ближайшее время переговоры Путина с Алиевым и Эрдоганом. Он ответил, что четких планов пока нет, но соответствующие переговоры могут быть признаны необходимыми в зависимости от развития ситуации.
«Вы знаете, что речь идет о войне, и, конечно, на войне — там, в Карабахе — ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать», — добавил официальный представитель Кремля.
На прошлой неделе Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе — осудили эскалацию насилия там и призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению без предварительных условий переговоров по урегулированию ситуации.