Баку отказался садиться за стол переговоров

"Президент [Азербайджана] Ильхам Алиев в своих недавних интервью ясно дал понять, что пока Армения, на которой лежит вся ответственность за эскалацию конфликта, не начнет соблюдать международное право, международными посредниками не будут даны серьезные гарантии деоккупации территории и представлен конкретный график по выводу вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, прекращение военных действий и какие-либо переговоры невозможны", — подчеркнул посол.