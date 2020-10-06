Баку отказался садиться за стол переговоров

Переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта бессмысленны при нынешней политике Армении
. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана
в РФ
Полад Бюльбюль оглы.
По его словам, в ходе телефонных переговоров главы МИД
Азербайджана Джейхуна Байрамова
и министра иностранных дел России Сергея Лаврова
с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров.
"Однако, в ситуации, когда вооруженные силы Армении, расширяя географию военных действий, провокационно атакуют города и районы Азербайджана, не граничащие с Нагорным Карабахом, грубо нарушают международное право и совершают, как я уже говорил ранее, военные преступления, ведение каких-либо переговоров бессмысленно", — сказал он.
"Президент [Азербайджана] Ильхам Алиев в своих недавних интервью ясно дал понять, что пока Армения, на которой лежит вся ответственность за эскалацию конфликта, не начнет соблюдать международное право, международными посредниками не будут даны серьезные гарантии деоккупации территории и представлен конкретный график по выводу вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, прекращение военных действий и какие-либо переговоры невозможны", — подчеркнул посол.
Комментируя предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили
об организации в Тбилиси переговоров в любом формате по урегулированию карабахского конфликта, дипломат выразил признательность грузинской стороне за проявленную инициативу.
"Все мы хотим мира, но повторюсь, что в данном случае говорить о каких-то площадках для переговоров пока рано", — указал он.
Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном подтвердил готовность предоставить московскую площадку для контактов по нагорнокарабахскому урегулированию, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России.
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