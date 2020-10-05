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В Ереван прибыл российский спецборт 

Lenta.ru 1 час назад
Российский самолет Ил-96-300, входящий в состав специального летного отряда «Россия», прибыл в Ереван. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Как следует из опубликованной информации, воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из Москвы в понедельник, 5 октября, в 09:14 и приземлилось в столице Армении спустя 2 часа 40 минут. Кто и для каких целей прибыл в Ереван этим рейсом, неизвестно.
Спецотряд «Россия» обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и Вооруженных сил и подчиняется Управлению делами президента.
Ранее 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил о существующих обязательствах России перед республикой. Он отметил, что в армянском Гюмри расположена российская военная база, а также действует единая система ПВО. При этом заключенный между двумя странами договор предполагает, что в случае любой внешней угрозы Армении это будет рассматриваться как внешняя угроза для России. До этого Пашинян также заявлял, что готов обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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В мире , Видео , Кавказ , Никол Пашинян , Армения , Ереван , Москва
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