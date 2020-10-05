В зону боевых действий в Нагорном Карабахе отправлена третья партия из 430 сирийских наемников. Об этом РИА Новости заявили осведомленные источники в сирийской оппозиции.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. В Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». А посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии.

По данным источника в сирийской оппозиции, всего в Нагорном Карабахе уже погибли 93 наемника из Сирии.

«В Сирию накануне доставлены тела 53 наемников… Таким образом, общее количество убитых сирийских наемников составляет 93 человека», — пояснил он.

При этом он отметил, что в зону конфликта отправилась третья партия сирийских наемников из 430 человек.

При этом, по данным другого источника в сирийской оппозиции на 1 октября, в Карабахе находились 322 «хорошо оснащенных» сирийских наемника.