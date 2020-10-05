Обзор иноСМИ: Русские стали чужими на родине 

«У США нет права руководить миром»

Американские профессоры Джеймс Голдгейер и Брюс Джентлсон заявили, что главенствующее положение США в мире воспринимается Вашингтоном как должное, хотя права на глобальное лидерство Штатам никто не давал. В своем материале для Foreign Affairs они заявили , что теперь Америка — даже не «первая среди равных», а всего лишь одна из стран.

Авторы материала отметили, что с кона 90-х «величайшая демократия» вела себя непоследовательно: в стране шли недемократические политические конфликты, американцы начали порицаемую всем миром войну в Ираке , затем устроили глобальный финансовый кризис, а потом сменили уважаемого чернокожего президента на «расиста и бывшего ведущего реалити-шоу». Голдгейер и Джентлсон подчеркнули, что США должны периодически уступать лидерские позиции союзникам, вместе с ними укрепляя НАТО и борясь с пандемией.

Как перестройка сделала русских чужими на родине

Немецкая газета Der Tagesspiegel побеседовала с бывшим военным Александром Блиновым , служившим в ГДР, и рассказала, что для многих русских, в отличие от немцев, перестройка стала горем. Об этом сообщает портал «ИноСМИ».

Блинов рассказал Der Tagesspiegel, что после возвращения в Москву в 1993 году, он увидел разрушенный мир, где ему было негде ночевать. «Внезапно я должен был защищать не народы Советского Союза, а страну капиталистов и их деньги», — заявил Блинов. Немецкое издание отметило, что с бывшим военным согласны 75 процентов россиян: результаты одного из последних опросов показали, что они считают советскую эпоху лучшим временем.

Японцы в советском плену восхваляли СССР

Портал NHK рассказал о найденном в России архиве с данными около 60 тысяч японских военнопленных. Среди документов было обнаружено множество заявлений японцев, написанных от руки, в которых те восхваляют Советский Союз.

Многие в тех заявлениях превозносили советский социализм, к примеру: «В советском обществе не было этнической дискриминации» или «Это был ценный опыт, который я никогда не забуду». В Японии сочли, что эти заявления японцев заставляли писать «с целью расширения антиамериканских сил в Японии» в ожидании холодной войны с США.

В США полицейский застрелил популярного афроамериканца

В Техасе полицейский застрелил 31-летнего афроамериканца Джонатана Прайса . Как сообщает New York Post, Прайс был мотивационном оратором, тренером, профессиональным спортсменом и всеобщим любимцем.

По данным издания, полицейский выстрелил в Прайса, когда тот пытался помешать мужчине, напавшему на женщину. Адвокат по гражданским правам Ли Мерритт рассказал, что сейчас работает с семьей Прайса, чтобы добиться справедливости. Он назвал погибшего «героем родного города».

Мадуро рассказал, как коронавирус может изменить Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19. Как сообщает El Periódico, Мадуро выразил надежду, что страдание от этой болезни сделает Трампа «более гуманным».