Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 

Кандидат на пост президента США от Демократической партии существенно — на 14 процентных пунктов — опережает своего соперника президента США Дональда Трампа . Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC.

На вопрос о том, кого бы они поддержали в случае, если выборы проводились сегодня, 53% опрошенных назвали Джозефа Байдена , 39% — Дональда Трампа, 2% не намерены голосовать ни за одного из этих кандидатов и 6% не высказали определенного мнения.

Более половины опрошенных — 55% — заявили о том, что не одобряют деятельность Трампа на посту президента, 43% высказались в поддержку Трампа и 2% не высказали определенного мнения.

Трое из каждых четверых опрошенных — 75% — смотрели на прошлой неделе первые общенациональные теледебаты Трампа и Байдена, 13% читали о ходе теледебатов в СМИ, 11% не следили за ними вообще и 1% не высказал определенного мнения. Почти половина опрошенных — 49% — считают выступление Байдена на теледебатах более удачным, 24% считают, что победил Трамп, 17% не предпочли никого из участников, 1% считает, что оба выступили удачно и 9% не высказали определенного мнения.

Опрос 800 зарегистрированных избирателей проводился 30 сентября — 1 октября. Степень погрешности при опросе составляет 3,46 процентных пункта.