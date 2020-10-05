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Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 

ТАСС и ещё 3 21 минуту назад
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности
Фото: Reuters
Кандидат на пост президента США от Демократической партии существенно — на 14 процентных пунктов — опережает своего соперника президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC.
На вопрос о том, кого бы они поддержали в случае, если выборы проводились сегодня, 53% опрошенных назвали Джозефа Байдена, 39% — Дональда Трампа, 2% не намерены голосовать ни за одного из этих кандидатов и 6% не высказали определенного мнения.
Более половины опрошенных — 55% — заявили о том, что не одобряют деятельность Трампа на посту президента, 43% высказались в поддержку Трампа и 2% не высказали определенного мнения.
Трое из каждых четверых опрошенных — 75% — смотрели на прошлой неделе первые общенациональные теледебаты Трампа и Байдена, 13% читали о ходе теледебатов в СМИ, 11% не следили за ними вообще и 1% не высказал определенного мнения. Почти половина опрошенных — 49% — считают выступление Байдена на теледебатах более удачным, 24% считают, что победил Трамп, 17% не предпочли никого из участников, 1% считает, что оба выступили удачно и 9% не высказали определенного мнения.
Опрос 800 зарегистрированных избирателей проводился 30 сентября — 1 октября. Степень погрешности при опросе составляет 3,46 процентных пункта.
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Комментарии
В мире , Социология , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , телеканал NBC , Wall Street Journal , Нью-Йорк
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