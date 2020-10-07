Армянам снова грозят этнические чистки

Автор газеты, позиционирующей себя как консервативное и христианское СМИ, полностью встает на сторону Армении в нынешнем закавказском конфликте. Но при всей горечи, которую вызывают приводящиеся в статье факты об уничтожении армян и греков в 1913-1923 гг., согласиться с таким односторонним подходом нельзя. Автору стоило хотя бы упомянуть, что по закону Карабах — территория Азербайджана . Страдания армянского народа во время ужасного геноцида 1915-го года и погромов в Баку в 1990-м году не должны заставить нас забыть, что и у Азербайджана есть свои жертвы и есть свои беженцы, вынужденные покинуть свои дома в Карабахе и прилегающих районах.

С 27 сентября Азербайджан ведет на Южном Кавказе агрессивную войну против армянского народа Нагорного Карабаха, территории также известной под названием Арцах. Получая прямую поддержку от Турции , Азербайджан без разбора бомбит и обстреливает жилые районы во всем этом регионе. Проводя свое наступление, Азербайджан и Турция в очередной раз ставят под угрозу существование Арцаха и Армении.

2 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на командных пунктах азербайджанской армии находятся примерно 150 высокопоставленных военных из Турции. Служба национальной безопасности Армении опубликовала разведывательные данные, которые показывают, что турецкие ВВС напрямую участвуют в азербайджанских ударах по Арцаху. Президент Арцаха Араик Арутюнян 2 октября объявил о том, что выдвигается на передовую, чтобы защищать свою страну.

Между тем, многие женщины и дети в Арцахе прячутся от бомб в подвалах, о чем сообщают армянские СМИ. В столице региона Степанакерте большие потери среди мирного населения. По сообщению армянских информационных агентств, город остался без электричества.

Азербайджанские вооруженные силы также ведут наступление в Армении. По данным армянского Министерства иностранных дел, Азербайджан наносит удары по гражданской и военной инфраструктуре в районе города Варденис , в результате чего погиб один мирный житель.

Наступление против армян ведут не только Азербайджан с Турцией. Турция направила в зону конфликта около 1 000 сирийских джихадистов, которые воюют с армянами. Об это сообщают сами сирийские наемники. Франция Россия тоже обвинили Анкару в отправке сирийских джихадистов в Арцах.

1 октября в результате азербайджанских обстрелов ранения получили четыре журналиста, которые освещали этот конфликт. Вот сообщение «Репортеров без границ»:

Репортера французской газеты «Монд» (Le Monde) и сопровождавшего его французского фотографа пришлось сочно госпитализировать из-за полученных ранений. Также ранения получили оператор армянского телевидения Арам Григорян и репортер армянского информационного агентства 24news.am Севак Вардумян.

Еще несколько журналистов, включая репортеров агентства «Франс Пресс» и заместителя главного редактора российского независимого телеканала «Дождь», с трудом выбрались из-под обстрела. У всех журналистов и на всех автомобилях были хорошо различимые опознавательные знаки прессы.

Армянский премьер-министр Пашинян 3 октября сделал следующее заявление:

Мы переживаем роковую главу в нашей истории. Целью азербайджано-турецких бандитов не является решение военных и военно-политических задач. Они здесь не для того, чтобы решить проблему Карабаха. Они пришли не для того, чтобы захватить территории, села, города. Их главная цель — это армянский народ. Их цель — это продолжение политики геноцида. И они поставили перед собой задачу довести до конца армянский геноцид.

Пашинян имел в виду геноцид турок-османов против армянских христиан, ассирийцев и греков в 1913-1923 годах. Турция как и раньше агрессивно отрицает это преступление. 100 лет назад турки-османы использовали сабли и голод для полного уничтожения армян и других христиан. Сегодня в ходе наступления они используют ракеты, артиллерию и авиационные удары.

Между тем, счет потерь непрерывно растет. По данным армянских источников, общее количество погибших в армии Арцаха достигло 198 человек. Азербайджанские власти не сообщают подробно потери своих военных. Международный комитет Красного Креста 2 октября заявил о том, что основная тяжесть ударов ложится на гражданское население. Он добавил: «Сообщается о гибели и ранениях гражданского населения, включая детей, с обеих сторон линии соприкосновения, а также в Армении».

Однако турецкое правительство и СМИ называют агрессором Армению. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Я снова осуждаю Армению, которая вчера атаковала земли Азербайджана. Армения должна уйти из тех мест, которые она оккупировала. Надо положить конец кризису в этом регионе, который начался с оккупации Нагорного Карабаха».

«Турция будет и дальше поддерживать Азербайджан, — добавил он. — Эти события дают возможность всем странам, имеющим влияние на этот регион, на практике применить свои реалистичные и справедливые методы. Армения должна немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории, и тогда регион снова обретет мир и спокойствие».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил 3 октября, что Армения и ее вооруженные силы «должны покинуть нашу территорию, и тогда война прекратится, а конфликт закончится».

«Азербайджанский солдат преследует их как собак, азербайджанский солдат занимает их позиции, мы захватываем их оружие, мы осуществляем освободительную миссию», — сказал он.

Этими словами Эрдоган и Алиев подтверждают то, чем занимаются их режимы. А занимаются они ревизией истории. Вопреки их утверждениям, Арцах, или Нагорный Карабах, на протяжении тысячелетий был составной частью армянской культуры и истории. Турки не являются исконными жителями Турции или Южного Кавказа, и это относится к тюркскому народу Азербайджана, который исповедует ислам. Армяне населяли Арцах, на который сегодня претендует Алиев, на протяжении тысяч лет до прихода с востока тюркских племен. Вот что пишет об этом правозащитная организация «Институт Зоряна» (Zoryan Institute):

В седьмом и восьмом веках большую часть этой территории захватили арабы, которые обратили часть населения в ислам. В Карабахе им удалось обратить лишь незначительное меньшинство. В 11 веке обстановка в Карабахе радикально изменилась, когда начались вторжения турок. Турки пришли из Центральной Азии, захватили Иран и основали династию сельджуков, которая сначала нападала на Армению, а потом захватила ее.

Вот что сообщает Европейская армянская федерация за справедливость и демократию:

Горный Карабах, горные районы исторической армянской провинции Арцах на протяжении всей истории был частью Армении. Его армянские корни уходят в глубь веков, в период до 1-го тысячелетия до н.э. Армянские царственные династии одна за другой правили Арцахом (Карабахом), гарантируя его суверенитет договорами с соседними державами.

Несмотря на иностранные вторжения и на иностранное правление Арцах на протяжении столетий в основном сохранял свой полунезависимый статус как армянское образование, и жили там преимущественно армяне. Однако Азербайджан и Турция полностью игнорируют или отрицают этот важный факт.

Из истории

Нагорный Карабах стал частью царской России в 1813 году. Спор за этот регион между армянами Нагорного Карабаха и азербайджанцами идет с 1917 года, когда победила русская революция и рухнула Российская империя.

В мае 1918 Азербайджан и Армения провозгласили независимость. Это был первый случай в истории, когда появилось государство с названием Азербайджан. Спустя два месяца армяне Карабаха тоже попытались воспользоваться своим конституционным правом на самоопределение. Заместитель директора по научной работе из Музея-института геноцида армян Эдита Гзоян рассказывает:

Первая мировая война и большевистская революция создали новую политико-историческую ситуацию в Закавказье. 15 ноября 1917 года правительство большевиков приняло Декларацию прав народов России, которая наряду с прочими положениями провозгласила право на отделение и создание независимых государств на территории Российской империи. Воспользовавшись этим обстоятельством и учреждением закавказских республик, Первый съезд армян Нагорного Карабаха 22 июля 1918 года провозгласил этот регион отдельной административной единицей.

Азербайджан в ответ прибег к зверскому насилию. С 1918 по 1920 годы он проводил массовые расправы над армянским населением. По данным Музея-института геноцида армян, «в результате турецко-азербайджанской агрессии 1918-1920 годов, нацеленной на тотальную зачистку Нагорного Карабаха от армян, было убито примерно 20% всех армян».

Сегодня Азербайджан претендует на Нагорный Карабах по одной простой причине. Дело в том, что советский диктатор Иосиф Сталин, игнорировавший демографические и исторические особенности региона, в 1921 году отдал Нагорный Карабах под административное управление советского Азербайджана.

Институт Зоряна отмечает:

Нынешние проблемы, которые преследуют регион, берут свое начало с того момента, когда Советская Россия сотрудничала с националистическим турецким руководством, и передала Нагорный Карабах Азербайджану. Для Азербайджана тот факт, что большинство населения в Нагорном Карабахе армянское, вторичен и маловажен. Для него гораздо важнее другие факты. Карабах стал азербайджанским и превратился в неотъемлемую часть национального сознания азербайджанцев. Особенно ярко это проявилось после советизации страны. Азербайджанские националисты считают Карабах частью своей родины, откуда происходят многие интеллектуалы и политические лидеры. И наконец, любые изменения статуса этой территории в настоящее время будут расценены как недопустимый удар по национальной гордости азербайджанцев.

Регион был аннексирован Азербайджаном в период с 1920 по 1923 год, и азербайджанское правительство разработало для него политику социально-экономической дискриминации и политических репрессий, из-за чего жизнь людей во многом стала невыносимой.

Сталкиваясь с жестокими гонениями со стороны азербайджанцев, армяне в 1987 году начали предпринимать шаги по освобождению от власти Азербайджана. Карабахские армяне направляли в Москву десятки тысяч подписей под петицией, в которой излагалось требование о союзе с Арменией. Региональный парламент Нагорного Карабаха официально обратился с просьбой о выходе из советского Азербайджана, сделав это в соответствии с советской конституцией, то есть, с законом об отделении.

Советский Азербайджан в ответ начал проводить погромы и массовые расправы над армянским населением в ряде азербайджанских городов. Антиармянские погромы потрясли в 1988 году город Сумгаит. За ними последовали погромы в Кировабаде в том же году, в Баку в 1990 году и в других азербайджанских городах.

Между тем, советский Азербайджан проводил курс на изменение демографической ситуации в регионе.

Как отмечает Музей-институт геноцида армян, с января по май 1991 года жителей 24 армянских сел в Нагорном Карабахе силой изгнали из их домов. Советский Азербайджан установил военную оккупацию более чем на половине территории Нагорного Карабаха.

2 сентября 1991 года народ Нагорного Карабаха провозгласил независимость от Советского Союза. Азербайджан в свойственной ему манере ответил насилием и начал полномасштабную войну против Нагорного Карабаха, нацелившись на его гражданское население. В ходе войны 1991-1994 годов Баку осуществлял беспорядочные массовые бомбардировки Нагорного Карабаха, приведшие к частичному или полному разрушению сел и городов. Война уничтожила примерно 80% экономики этого региона.

С 1992 года Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе под председательством Франции, России и США посредничает в урегулировании этого конфликта, но без ощутимых результатов.

Музей-институт геноцида армян подводит следующий итог истории азербайджанской агрессии против армян:

С самого начала карабахского движения в 1988 году Азербайджан прибегает к нападениям на армянских граждан. Он объявил войну Нагорному Карабаху и ввел против него полную блокаду. Он пытается изолировать армянское население Карабаха от мирового сообщества и создает невыносимые для жизни условия. Правительства разных стран осуждают такие действия. В частности, в 1992 году американский конгресс принял закон «О поддержке свободы», ограничив прямую помощь Азербайджану из-за блокады.

Азербайджан продолжает свою блокаду Арцаха и Армении. С 1993 года блокаду против Армении ввела Турция. Сегодня пережившие геноцид Армения и Арцах не имеют выхода к морю, подвергаются блокаде со стороны Турции и Азербайджана, и пытаются оказывать сопротивление военной агрессии этих режимов.

Турция и Азербайджан пытаются стереть армян с лица земли в этом регионе, причем не только армянский народ, но и армянское культурное наследие. Газета «Гардиан» в 2019 году писала:

Самая масштабная кампания культурных чисток в 21 веке была осуществлена не в Сирии, как можно предположить, а на плато Закавказья, что все игнорируют.

Согласно обширному докладу, опубликованному в феврале в журнале по искусству «Хайпераллерджик» (Hyperallergic), азербайджанское правительство последние 30 лет ведет систематическое уничтожение армянского исторического наследия. Это официальное, хотя и осуществляемое тайно уничтожение культурных и религиозных артефактов по тяжести последствий превосходит подрыв Пальмиры «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация — прим. перев.), осуществленный в целях саморекламы, о чем сообщают авторы доклада Саймон Магхакян (Simon Maghakyan) и Сара Пикман (Sarah Pickman).

Магхакян — денверский аналитик, активист и преподаватель политологии. Он назвал эту кампанию «величайшим культурным геноцидом 21 века».

Турция и Азербайджан, совокупное население которых превышает 100 миллионов человек, снова наносят удары по Армении с ее трехмиллионным населением. Они используют современное оружие для достижения своей давней цели: этнических чисток армян в регионе.

Арцах не пользуется международным признанием, и из-за этого он еще больше уязвим перед лицом военной агрессии Азербайджана и Турции. После конституционного референдума, проведенного в Нагорном Карабахе в 2017 году, эту страну переименовали в Республику Арцах. Пора Западу официально признать право армян Арцаха на самоопределение, чтобы остановить турецкую и азербайджанскую агрессию.