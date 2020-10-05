Многие жители Земли осенью 2020 года задаются двумя вопросами. Первый: будет ли вторая волна коронавируса? Второй: а может, она уже началась? В то же время в существование коронавируса верят далеко не все, а кто-то даже обращается в научные институты и получает неоднозначные ответы

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 34 миллионов случаев заболевания. Погибли более миллиона человек. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

В России с начала эпидемии выявлено более 1,2 миллиона заболевших коронавирусом, выздоровело почти 976 тысяч человек. Умерло более 21 тысячи человек.

Ряд стран возвращают ограничительные меры из-за COVID-19. О жестком карантине, как весной-летом, речь пока в основном не идет, но возможно всякое.

При этом многие жители планеты знают хотя бы нескольких переболевших, а кто-то потерял родственников, друзей или знакомых. Таким людям не нужно говорить об опасности коронавируса.

Однако верят в него не все.

«Подтверждений существования SARS-CoV-2 не обнаружено»

В конце сентября 2020 года шума в интернете наделал официальный документ, подготовленный Датским Государственным Серум Институтом (Statens Serum Institut).

В документе заявляется, что у Института нет доказательств существования вируса SARS-CoV-2 — возбудителя болезни COVID-19.

Здесь нужно пояснить.

Запрос в ДГСИ отправил Алекс Хольмстед — известный активист со связями в двух датских партиях: De Visionere и «Земля, Свобода, Познание» (JFK). Это партии, критикующие основы западной экономической системы.

Например, основной программный пункт партии JFK — национализация датской монетарной системы. Которая, как и во многих других странах, фактически является частью ЦРС США.

Основатель партии JFK — Мадс Палсвиг. Он бывший инвестиционный банкир, который начал задавать неудобные вопросы о деятельности МВФ . Критерием приема в партию JFK является сомнение потенциального члена в официальной версии разрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Так вот. Активист Алекс Хольмстед попросил Датский Государственный Серум Институт предоставить «документацию, которая убедила Государственный Институт Вакцин и Сывороток в реальном существовании SARS-CoV-2, заявляемого возбудителем COVID-19, — чему, как мы полагаем, должны существовать несомненные доказательства для обоснования всех тех мер, которые вводились в датском обществе».

Институт ответил Хольмстеду. Для начала извинившись, что запоздал с ответом. Стандартный срок в таких случаях — 2 недели, однако при всём усердии в поисках по спискам научной литературы по этой теме, отвечающий на запрос работник Института не смог найти научных публикаций, подтверждающих само существование SARS-CoV-2.

Примечательно, что на следующий день после публикации Министерство здравоохранения Дании заявило, что вследствие ошибки в Серум Институте были уничтожены все электронные ответы на запросы граждан.

«Непарламетские» датчане: 2 мая, Бессмертный полк и ковид-диссидентство

До недавнего времени в большинстве больниц Европы было запрещено проводить вскрытия умерших от коронавируса. Поэтому многим врачам и учёным попросту неоткуда было взять информацию о COVID-19. Специалисты не видели и не знали изменений, которые производит в человеческом организме вирус SARS-CoV-2.

Зато в полной мере прочувствовали на себе карантинные ограничения и пусть временное, но часто крайне болезненное изменение качества жизни.

Ответ Института о COVID-19 стал новым аргументом для ковид-диссидентов, которых в Дании немало. Особенно в кругах несистемной оппозиции, каковой в том числе является партия Палсвига — JFK.

Да-да, вам не показалось. Несистемная оппозиция в странах Запада тоже имеется. Даже несмотря на многопартийную систему, сложившуюся около ста лет назад.

В Дании достаточно просто зарегистрировать новую партию, общество или движение. Однако получить право баллотироваться в парламент становится всё сложнее. При этом большинство заседающих в парламенте партий попали туда несколько десятилетий назад.

По этой причине в стране существуют непарламентские партии и движения. Фактически они не выступают с левыми идеями, однако очень критически относятся к сложившемуся в западном мире миропорядку. Они недовольны антитрампистской повесткой СМИ, поддерживают действия России на международной арене.

Члены подобных партий и движений не раз собирали демонстрации, посвященные памяти погибших в Одесском Доме профсоюзов 2-го мая 2014 года. Эти люди присоединялись к шествиям Бессмертного полка, активно участвовали в других антивоенных встречах и демонстрациях. Активисты внепарламентских партий протестуют против расширения НАТО

Часть этих людей, как мы уже выяснили, вовсе не верят в существование COVID-19. В то же время многие их коллеги-единомышленники не согласны: они не отрицают опасности коронавируса, но убеждены, что вирус создан искусственно. В «авторы» или хотя бы в виновники пандемии они записывают одного из богатейших людей мира Билла Гейтса и ряд официальных лиц — политиков и чиновников.