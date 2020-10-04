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Во Франции за сутки выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Во Франции за сутки выявлено 12 тысяч случаев COVID
Фото: Reuters
Во Франции за сутки выявлено 12 565 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в республике зафиксировано 619 190 случаев COVID-19.
Об этом сообщила санитарная служба страны.
За последние 24 часа во Франции скончались 32 пациента с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 230 летальных исходов, связанных с COVID-19.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс допустил введение повторного карантина в стране в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
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