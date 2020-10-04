Армения заявила об «информационной блокаде» Алиева 

Власти Армении заявили об «информационной блокаде» президента Азербайджана Ильхама Алиева . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По его словам, главе Азербайджана докладывают неверную информацию о событиях в Нагорном Карабахе. Ованнисян отметил, что верховный главнокомандующий страны не владеет всеми сведениями о происходящем. Армянский чиновник подчеркнул, что это свидетельствует о проблемах со стратегическим управлением в Азербайджане.

Представитель Минобороны Армении также добавил, что Алиев распространяет недостоверную информацию о ходе боевых действий, которая «легко опровергается видеоматериалами».

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь и начать переговоры с Арменией, если та предложит повестку вывода армянских войск из городов Нагорного Карабаха. Президент назвал уступки с армянской стороны необходимым основанием для диалога. Он также потребовал от премьера Армении извинений за претензии на азербайджанские земли.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.