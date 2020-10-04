«Бог микса»: стилист об умершем основателе Kenzo

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Создатель знаменитого бренда 81-летний японский модельер Кендзо Такада умер в результате осложнений от коронавируса.

В 60-е годы прошлого века он приехал покорять Париж — а уже через пару десятилетий бренд Kenzo стал известен и знаменит.

И пусть в последние годы Такада практически отошел от дел, но его преемники продолжают следовать положенной им ранее линии моды.

Российский стилист Владислав Лисовец отметил, что судьба наградила Кендзо редким и удивительным талантом.

Он один из немногих дизайнеров, увидевших перспективы в смешивании принтов и выстроивших на этом фирменную линейку моды.

«Бог микса. Это яркое явление азиатской культуры в европейской моде. Он номер один в этом направлении, кто привил азиатский стиль, показал его несколько по-другому и смог дать возможность европейцам прикоснуться к этой культуре», — приводит слова стилиста 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», о смерти японского дизайнерав Кэндзо Такада в воскресенье сообщил телеканал BFM.

"Кэндзо Такада умер в это воскресенье, 4 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом", — цитирует телеканал сообщение представителя Такады.

Как уточняется, основатель марки Kenzo ушел из жизни в американской больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен.