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Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер из-за коронавируса

ТАССиещё 8
27 минут назад
Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер в воскресенье в возрасте 81 года. Об этом со ссылкой на заявление представителя дизайнера сообщило агентство France-Presse (AFP).
Основатель Kenzo умер из-за коронавируса
Фото: © Thierry Chesnot/Getty Images© Thierry Chesnot/Getty Images
Уточняется, что дизайнер умер в больнице во Франции. Причиной смерти стал коронавирус.
В мире,France-Presse,
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