Пашинян заявил о продолжении турецкого геноцида армян 

Таким образом он интерпретировал участие Анкары в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

«Я убежден, что Турция спустя сто лет вернулась в южнокавказский регион, чтобы продолжить геноцид армян, произошедший в 1915 году», — приводит издание его реплику.

Пашинян также заявил, что турецкие власти помогают азербайджанским, вербуя боевиков протурецких террористических группировок в Сирии и отправляя их в Карабах. Кроме того, по его словам, армия Турции напрямую участвует в конфликте.

С начала активной фазы нагорно-карабахского конфликта в начале 90-х годов прошлого века Турция поддерживала Азербайджан. На границе с Арменией Анкара держала крупную войсковую группировку, при помощи которой осуществляла политическое давление на Ереван, поддерживавший Нагорный Карабах. С тех пор между Баку и Анкарой сохраняются тесные связи в военной сфере. Все старшие офицеры азербайджанской армии (от майора и выше) проходят стажировку в турецких военных учебных заведениях.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.