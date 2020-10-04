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Выяснилось, в каком случае Турция закроет границы с РФ

Ura.Ru
30 минут назад
России пока не стоит волноваться о том, что из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе Турция закроет границы для туристов. Однако ситуация может измениться, если конфликт затянется, заявил в беседе с URA.RU директор Института современного государственного развития Антон Орлов.
Турция может закрыть границы с Россией
Фото: ReutersReuters
«Маловероятно [что Турция закроет границы], потому что Россия заняла роль миротворца. На данном этапе она не хочет принимать никакую сторону. Страна приняла взвешенную позицию. Скорее всего, Россия будет принимать решение вместе с Францией и США. Поэтому вряд ли последуют такие действия [закрытие границ]. < > Ситуация [с границами] изменится, если конфликт затянется», — считает политолог.
Между Россией и Арменией заключен договор о военной помощи. По словам Орлова, документ действует, если военные действия начнутся на территории государств. Однако это не случай с Карабахом, где события разворачиваются на спорной территории.
Ранее в воскресенье, 4 октября, стало известно, что войска Нагорного Карабаха нанесли удары по военным объектам Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже. Это были ответные действия Баку за его предыдущие обстрелы, уточняет «Царьград». В центре столицы самой самопровозглашенной республики также прогремели взрывы. А военный эксперт Александр Жилин сообщил URA.RU, что конфликт в Нагорном Карабахе может использоваться Турцией как предлог для раскачки внутриполитической ситуации в России, в частности — на Северном Кавказе.
В мире,Антон Орлов,Александр Жилин,Царьград ТВ,Россия,Турция,
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