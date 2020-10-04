Турция может закрыть границы с Россией

Ранее в воскресенье, 4 октября, стало известно, что войска Нагорного Карабаха нанесли удары по военным объектам Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже. Это были ответные действия Баку за его предыдущие обстрелы, уточняет «Царьград». В центре столицы самой самопровозглашенной республики также прогремели взрывы. А военный эксперт Александр Жилин
сообщил URA.RU, что конфликт в Нагорном Карабахе может использоваться Турцией как предлог для раскачки внутриполитической ситуации в России, в частности — на Северном Кавказе.