Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Байден назвал условие новых дебатов с Трампом 

ИА Regnum и ещё 34 36 минут назад
Байден назвал условие новых дебатов с Трампом
Фото: Reuters
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов к новым дебатам с президентом США Дональдом Трампом, если врачи гарантируют, что это безопасно, 5 октября сообщает агентство Reuters.
Прошлые дебаты, которые проходили 29 сентября в Огайо, явным образом закончились не в пользу Байдена. Трамп окрестил соперника «Сонным Джо», а Байден жаловался на «нападки» и требовал изменить правила следующей встречи.
Однако через несколько дней, 2 октября, у Трампа диагностировали коронавирус, и все последующие президентские дебаты оказались под вопросом. Президент США находится в госпитале и пока не вернулся в Белый дом.
ИА Regnum: последние новости
Столкновенияв Бишкеке: милиция разгоняет протестующих, есть раненные Столкновенияв Бишкеке: милиция разгоняет протестующих, есть раненные Байден получил результат очередного теста на коронавирус SARS-CoV-2 Байден получил результат очередного теста на коронавирус SARS-CoV-2 Меркель и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе Меркель и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово покидают Москву
Россияне массово покидают Москву
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
В Ереван прибыл российский спецборт
В Ереван прибыл российский спецборт
Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком
Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
К Камчатке движутся пятна неизвестного происхождения
01:08
К Камчатке движутся пятна неизвестного происхождения
Общество Экология
Тихановская захотела встретиться с Путиным
02:07
Тихановская захотела встретиться с Путиным
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение