Байден назвал условие новых дебатов с Трампом 

Прошлые дебаты, которые проходили 29 сентября в Огайо, явным образом закончились не в пользу Байдена. Трамп окрестил соперника «Сонным Джо», а Байден жаловался на «нападки» и требовал изменить правила следующей встречи.

Однако через несколько дней, 2 октября, у Трампа диагностировали коронавирус, и все последующие президентские дебаты оказались под вопросом. Президент США находится в госпитале и пока не вернулся в Белый дом.