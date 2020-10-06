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Генсек ООН обратился к миру с просьбой помочь прекратить огонь в Карабахе 

РИА Новости и ещё 24 9 минут назад
Генсек ООН обратился к миру из-за Карабаха
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, генсек осуждает продолжающуюся эскалацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества немедленно прекратить боевые действия. Он серьезно обеспокоен сообщениями о распространении боевых действий, в том числе об обстрелах жилых зон, указал Дюжаррик.

"Генеральный секретарь еще раз подчеркивает, что у конфликта нет военного решения, и призывает стороны немедленно прекратить все боевые действия. Он призывает всех соответствующих региональных и международных игроков активно использовать свое влияние для достижения немедленного прекращения боевых действий и возвращения к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — говорится в заявлении Дюжаррика.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Армения и Азербайджан
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