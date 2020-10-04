На Украине придумали «ядерную причину» потери Крыма

Группа украинских политиков назвали новую "причину" потери Киевом контроля над Крымским полуостровом. Об этом говорится в обращении к США с призывом усилить санкции против Российской Федерации , пишет издание "Зеркало недели".

В частности авторы документа обвиняют Москву в "подрывной деятельности" против Вашингтона и в ядерном шантаже.

"В 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым", — сообщается в документе.

В письме идет речь о том, что вооруженное сопротивление на полуострове "могло вызвать применение Россией ядерного оружия". Однако вторая часть фразы, наоборот, опровергает это утверждение:

"Несмотря на ядерную угрозу, у Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда Россия продолжила военное вторжение на Востоке Украины".

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что Государственное бюро расследований Украины назвало "причины" потери полуострова в 2014 году. Среди них: снижение численности Вооруженных сил Украины, уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма, которую передали в ведение военно-морских сил страны, а также "непринятие мер по реагированию на внешние угрозы".