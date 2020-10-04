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На Украине придумали еще одну «ядерную причину» потери Крыма 

РИА Новости Крым 34 минуты назад
На Украине придумали «ядерную причину» потери Крыма
Фото: РИА Новости Крым
Группа украинских политиков назвали новую "причину" потери Киевом контроля над Крымским полуостровом. Об этом говорится в обращении к США с призывом усилить санкции против Российской Федерации, пишет издание "Зеркало недели".
В частности авторы документа обвиняют Москву в "подрывной деятельности" против Вашингтона и в ядерном шантаже.

"В 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым", — сообщается в документе.

В письме идет речь о том, что вооруженное сопротивление на полуострове "могло вызвать применение Россией ядерного оружия". Однако вторая часть фразы, наоборот, опровергает это утверждение:

"Несмотря на ядерную угрозу, у Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда Россия продолжила военное вторжение на Востоке Украины".

Письмо подписали 179 человек. Среди них бывший президент Виктор Ющенко, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие бывшие и действующие политики — Владимир Чалый, Мустафа Джемилев и другие.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что Государственное бюро расследований Украины назвало "причины" потери полуострова в 2014 году. Среди них: снижение численности Вооруженных сил Украины, уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма, которую передали в ведение военно-морских сил страны, а также "непринятие мер по реагированию на внешние угрозы".
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма окончательно закрыт. Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Козенко отметил, что главная причина "потери" Крыма Украиной — отсутствие самосознания самих жителей полуострова как украинцев.
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Комментарии 7
В мире , Украина , Андрей Козенко , Виктор Ющенко , Мустафа Джемилев , Андрей Парубий , Владимир Путин , Госдума , Верховная Рада , Киев , Москва , Республика Крым , США
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