Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа 

Баба Ванга, известная как «балканский Нострадамус», предсказала, что президент США будет страдать «загадочной болезнью» с тяжелыми последствиями в 2020 году. Она знала о коронавирусе Трампа , считают поклонники слепой провидицы. Об этом пишет издание Mirror

Из пророчества следует, что президент США в 2020 году будет страдать от «загадочной болезни», которая оставит его инвалидом: Трамп оглохнет, и у него диагностируют опухоль мозга.

2 октября было подтверждено, что Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились COVID-19.

В США обратили внимание на болгарскую сивиллу после того как в 1989 году она якобы предсказала теракт 11 сентября 2001 года.

«Ужас, ужас! Американские братья падут после нападения стальных птиц. Волки будут завывать в кустах, и невинная кровь будет хлестать», — говорилось в предречении Ванги.

Её поклонники заявили, что так она высказалась о террористической атаке на башни-близнецы Всемирного торгового центра , в которые врезались два авиалайнера.

Среди других ее предсказаний были Брексит, цунами в Таиланде. Предсказательница делала прогнозы вплоть до своей смерти в 1996 году.

Однако не всё, что она предсказывала, сбылось. Например, еще одна болезнь Трампа должна была случиться в 2019 году. Кроме того, не состоялась ядерная война, которую экстрасенс наметила на 2010-2014 годы.

Пророчества Ванги также говорят, что Земля изменит орбиту в 2023 году, а путешествия во времени откроют в 2304 году.

Ее предсказания заканчиваются 5079 годом, который якобы станет концом Вселенной.

Баба Ванга никогда не записывала своих собственных прогнозов. К ней относились так серьезно, что правительство Болгарии назначило ей государственную зарплату. Постоянному штату секретарей было поручено записывать ее прогнозы и расшифровывать ее интервью с людьми, которые приходили к ней за советом.

Экстрасенс выросла на ферме на территории нынешней Македонии и ослепла во время пыльной бури. Это, как утверждают ее поклонники, дало ей «второе зрение», позволившее предсказывать будущие события.